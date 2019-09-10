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Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktı

Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuşların elektrik tellerine çarpması nedeniyle mezarlıkta yangın çıktı.

10.09.2019 09:31
Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuşların elektrik tellerine çarpması nedeniyle mezarlıkta yangın çıktı.
İddiaya göre, kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu Çavuşköy Mahallesi kırsalında bulunan mahalle mezarlığında yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın mezarlık ve ağaçların zarar görmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, civara sıçramadan yangını söndürdü.
2 dönüm alanın yandığını ifade eden Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Erdal Esen, yangının çıkış sebebinin tellere çarpan kargalar olduğunu belirtti.
Elektrik tellerine çarpan kuşlar mezarlığı yaktı

Çavuşköy, Tekirdağ, Malkara, Yerel

Kaynak: İHA

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