Elektrik tellerine değen saman balyası yüklü tır yandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hareket halindeyken elektrik tellerine değen saman yüklü tır yandı.
08.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:09
Alınan bilgiye göre, İsa Yılmaz idaresindeki 01 Y 9722 plakalı tırda yüklü saman balyaları, Küçük Minare Mahallesi'nde elektrik tellerine değdi.
Bu sırada tellerden çıkan kıvılcımlar saman balyalarını tutuşturdu.
Dumanı görenlerin uyarısıyla tırı park eden sürücü, dorseyi tırdan ayırdı.
Yangının kısa sürede saman balyaları ve dorseye yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA