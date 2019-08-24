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Elektrik tellerine takılan kamyon alev aldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde elektrik tellerine takılan saman yüklü kamyon yandı.

24.08.2019 15:56 Elektrik tellerine takılan kamyon alev aldı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde elektrik tellerine takılan saman yüklü kamyon yandı.
Hasanlar-Kabaklar köy yolunun Dutağacı Köprüsü mevkisinde, Mustafa Ü'nün kullandığı 26 BF 831 plakalı kamyonun kasasındaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı.
Aracından inip samanların alev aldığını gören sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hisarcık Orman İşletme Şefliği ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Kasasında 610 balya saman bulunduğu öğrenilen kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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