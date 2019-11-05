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Elektrik tellerine takılan Karga'yı itfaiye ekipleri kurtardı

Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik tellerine takılan Karga, itfaiye kipleri tarafından kurtarıldı.

05.11.2019 09:27Elektrik tellerine takılan Karga'yı itfaiye ekipleri kurtardı
Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik tellerine takılan Karga, itfaiye kipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ girişinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar elektrik direğindeki tellere takılarak mahsur kalan Karga'yı görmeleri üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler direkte elektrik olmasından doyalı Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerine haber verdiler. Elektriğin kesilmesiyle itfaiye eri, yangın merdiveni ile Karga'nın mahsur kaldığı yere çıktı. Ayakları tellere takılan Karga, kurtarılmasıyla özgürlüğe kanat çırparak bölgeden uzaklaştı. - VAN

Karşıyaka, İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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