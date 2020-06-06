Elektrik tellerine takılan saman balyaları TIR'ı yaktı

Elektrik tellerine takılan saman balyaları TIR'ı yaktıADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, yüklü olduğu saman balyaları yüksek gerilim hattına takılan TIR, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

06.06.2020 20:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:11
Elektrik tellerine takılan saman balyaları TIR'ı yaktı
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, yüklü olduğu saman balyaları yüksek gerilim hattına takılan TIR, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde, 01 AED 817 plakalı TIR'da yüklü saman balyaları, yüksek gerilim hattının tellerine takıldı. Alev alan samanlar tutuştu. Yangın kısa sürede büyüyerek, aracı sardı. Adı öğrenilemeyen sürücü, aracı yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdürken TIR kullanılamaz hale geldi. Elektrik tellerine takılan saman balyaları TIR’ı yaktı

Kaynak: DHA

Etiketler: İmamoğlu, Güncel, Haber

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