Elektrik Telline Takılan Güvercin Kurtarıldı

Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde elektrik teline takılan güvercin, AKEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı. Girne
Mahallesi Şehit Mehmet Özbek
ilkokulunda öğrenciler, okul önünde bulunan elektrik direğinde tellere takılan bir güvercini görünce durumu öğretmen ve okul idarecilerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen AKEDAŞ yetkilileri, çevre güvenliğini alarak bulunduğu yerden kurtardığı güvercini doğaya bıraktı. Okul Müdürü
Mehmet Reşat Şahin, duyarlı öğrencilere teşekkür etti.
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