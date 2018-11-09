09 Kasım 2018, 18:49
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Elektrik Telline Takılan Güvercin Kurtarıldı

Elektrik Telline Takılan Güvercin Kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik teline takılan güvercin, AKEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik teline takılan güvercin, AKEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.

Girne Mahallesi Şehit Mehmet Özbek ilkokulunda öğrenciler, okul önünde bulunan elektrik direğinde tellere takılan bir güvercini görünce durumu öğretmen ve okul idarecilerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AKEDAŞ yetkilileri, çevre güvenliğini alarak bulunduğu yerden kurtardığı güvercini doğaya bıraktı.

Okul Müdürü Mehmet Reşat Şahin, duyarlı öğrencilere teşekkür etti. Girne,Kahta,Adıyaman
09 Kasım 2018 Cuma 18:49