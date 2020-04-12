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Elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

Elektrik trafosu patladı: 1 yaralıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir elektrik direğinin üzerindeki trafo patladı.

12.04.2020 03:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 03:08
Elektrik trafosu patladı: 1 yaralı
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir elektrik direğinin üzerindeki trafo patladı. Kopan kablolardan biri, evin terasında oturan Ahmet A.'nın (44) üzerine düştü. Hayati tehlikesi bulunmayan Ahmet A., hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Bayındırlık Mahallesi'nde meydana geldi. 2913 Sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinin üzerindeki trafonun elektrik kabloları birbirine değerek patladı. Patlama sonucu kablolar koptu. Kablolardan biri, evinin terasında oturan Ahmet A.'nın üzerine düştü. Durumu gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet A., ambulansla, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel
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