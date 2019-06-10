Elektrik trafosuna giren yılanı itfaiye çıkardı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın elektrik trafosuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'ndeki apartmanının elektrik trafosunda yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, trafodaki yılanı yakaladıktan sonra doğaya bıraktı. Ereğli Belediyesi İtfaiye
Müdürü Muhammet Ali
Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde sık sık yılan ihbarı aldıklarını söyledi.
Ateş, çok sayıda "yılan kurtarma" operasyonu gerçekleştirdiklerini aktararak, "Belki de ilçemiz tarihinde ilk kez bu kadar yılan olayına müdahale edildi. Ev ve iş yeri başta olmak üzere kömürlük ve araç motorlarına giren yılanlar var. Her gün 2-3 ihbar alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda dikkatli davranmalarını ve itfaiye ekiplerine anında haber vermelerini istiyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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