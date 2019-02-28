Elektrik Tüketim Desteği Ayrıntıları Belli Oldu

Yardıma Muhtaç Ailelere Yönelik Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri PTT'den Gerçekleşecek

Düzenli yardım alan hak sahipleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.)'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT iş yerinden 1 Mart 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü vasıtası ile düzenli yardım alan muhtaç hanelere elektrik tüketim desteği verileceğinin açıklanması üzerine PTT A.Ş. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine elektrik tüketim desteği verilmesi hususunda çalışmalara başlandı.

Bu bağlamda elektrik tüketim desteği programına ilişkin uygulamanın ayrıntıları belli oldu.

Destek Programından faydalanmak için hak sahibinin Türk vatandaşı olması, düzenli yardım almaya hak sahibi olması, hak sahibinin PTT'ye geçerli bir kimlik belgesi ve elektrik faturası ibraz etmesi ayrıca ödenecek faturanın mesken (serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilerin mesken abone grubuna ait faturaları) elektrik faturası olması gerekiyor.

Destek tutarı kadar faturadan düşüm yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen elektrik tüketim desteği tutarı kadar faturadan düşüm yapılacak. Önceki dönemlerde yararlanılmaması koşuluyla geçmişe yönelik üç dönem boyunca ödeme yapılabilecek.

Elektrik tüketim desteği tutarı hak sahibi adına her ay; 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar faturadan düşüm yapılacak.

Destek ödemesinde hane başına elektrik tüketim desteği hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek olup, destek miktarının 40 ila 80 TL aralığında olacağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bildirildi.

Kaynak: Bültenler