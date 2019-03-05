Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak'ta müjdesi verilen ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği ödemeleri başladı. Kimlik belgesi ve elektrik faturalarıyla PTT'ye giden ihtiyaç sahiplerinin 80 liraya kadar olan faturaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödendi.

DESTEK TUTARI KADAR FATURADAN DÜŞÜLECEK

PTT'den yapılacak ödemelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen destek tutarı kadar tutar faturadan düşülecek. Ödemeler geçmişe dönük 3 ay boyunca da yapılacak.

KİŞİ SAYISINA GÖRE DESTEK MİKTARI ARTIYOR

Elektrik tüketim desteği tutarı, hak sahibi adına her ay 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı kadar olacak.