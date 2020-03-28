Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,13 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 artışla 26 milyon 570 bin 438 megavatsaate yükseldi.

28.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:56
Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,13 arttı
Türkiye 'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 artışla 26 milyon 570 bin 438 megavatsaate yükseldi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,27'si doğal gaz, yüzde 23,57'si ithal kömür, yüzde 20,57'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,91'i linyit santrallerince yapıldı.
Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, asfaltit, taş kömürü, fuel-oil ve güneş izledi.
Böylece toplam lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,13 artarak 26 milyon 570 bin 438 megavatsaate çıktı.
Abone sayısı
Elektrik abone sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,94 artarak 45 milyon 72 bine ulaştı.
Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 0,79, aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 4,62 azalırken, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 18,38, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,70, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı ise yüzde 3,15 arttı.
Faturalanan tüketim miktarı
Ocakta faturalanan elektrik tüketim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,27 artışla 20 milyon 36 bin 446 megavatsaat oldu.
Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 41,77'si sanayi, yüzde 28'i ticarethane ve yüzde 27'si mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,53'ü aydınlatma ve yüzde 0,64'ü de tarımsal sulama kaynaklı olduğu görüldü.
Kurulu güç
Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,91 artarak 84 bin 998 megavat oldu.
Kurulu gücün yüzde 31,56'sı doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,29'u barajlı hidroelektrik, yüzde 11,69'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,13 arttı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Ekonomi
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Ekonomi
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Ekonomi
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Ekonomi
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL’den çift rakamlara düştü Ekonomi
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den çift rakamlara düştü
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Ekonomi
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu Ekonomi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Ekonomi
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:16: Yatırımcı rehberi (2) - Ekonomi 11:16: Yatırımcı rehberi (3) - Ekonomi 11:14: Tarım Kredi'den çiftçilere 2 ay faizsiz erteleme - Ekonomi 11:14: Cezaevlerindeki koronavirüs tedbirlerinin süresini uzatıldı - Ekonomi 11:14: Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,13 arttı - Ekonomi 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:51: Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı - Ekonomi 09:26: THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi - Ekonomi 09:01: Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti - Ekonomi 08:50: İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu - Ekonomi 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi - Ekonomi