Elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistikleri açıklandı

Konutlarda 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 53,8 kuruş ödendi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 birinci dönem elektrik ve doğal gaz fiyatları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2019 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 1.000 kWh'in altında ortalama 53,8 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 53,3 kuruş ödedi.



Sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 48,1 kuruş ödendi



Sanayide 2019 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 59 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150 bin MWh üstündekiler ise ortalama 43,1 kuruş ödedi.



Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 135,6 kuruş ödendi



Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2019 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 136,8 kuruş, 522-5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 134,7 kuruş, 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 135,4 kuruş ödedi.



Sanayide 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 167 kuruş ödendi



Sanayide 2019 yılı birinci dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 bin 94 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 136,1 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 168,6 kuruş ödedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA