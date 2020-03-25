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"Elektrik ve doğal gazda indirim masaya gelebilir"

Koronavirüs nedeniyle öğrenciden veliye, 65 yaş üzeri yaşlılardan onlarca farklı sektörde çalışan binlerce vatandaşa kadar milyonlarca kişi gününü evinde geçiriyor.

25.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:06
Koronavirüs nedeniyle öğrenciden veliye, 65 yaş üzeri yaşlılardan onlarca farklı sektörde çalışan binlerce vatandaşa kadar milyonlarca kişi gününü evinde geçiriyor. Bu durum hane içi enerji tüketimindeki dengeleri de değiştirdi. Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu hem salgın nedeniyle artan enerji tüketim rakamlarını açıkladı, hem de vatandaşlar için indirim ve ödeme kolaylığı seçeneğine vurgu yaptı.

Çin'de ortaya çıkan, ardından bir anda tüm dünyaya yayılan ve Avrupa'yı adeta kasıp kavuran koronavirüs Türkiye 'deki hayatı da doğrudan etkiledi. Tatil edilen okulları, eğitimine ara verilen üniversiteler, ardından kamuda atılan adımlar ve özel sektörün iş saati düzenlemeleri izledi. Sonuçta milyonlarca vatandaş sağlıkları için kendilerini izole etti ve evine kapandı. Bu durum Türkiye'nin enerji tüketim alışkanlıklarını değiştirdi.

"Elektrikte akşam 8 yerine öğlen 11'de yük artıyor"

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, hem son dönemlerdeki enerji tüketim verilerindeki artışı açıklayarak, "Yakın zaman öncesine kadar akşam 8 sularında hane içi elektrik tüketiminin en üst düzeye çıktı. Evde geçirilen günler bunu da değiştirdi. Okulların kapatıldığı 16 Mart Pazartesi'nden bu yana en çok tüketim öğlen 11 sularında gerçekleşiyor." dedi.

"Geçen yıla göre elektrik tüketimi yüzde 6'ya yakın arttı"

"16 Mart'tan sonraki bir haftalık zaman dilimindeki toplam elektrik talebi bir önceki haftaya göre yüzde 2.2 yükseldi." diyen Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda ise artışın yüzde 5.9 olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Doğal gaz tüketimi 2 katına çıktı"

Koronavirüs nedeniyle evde geçirilen dönemde hane için doğal gaz tüketiminde de ciddi artışlar olduğunu anlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu şöyle devam etti: "16 Mart'tan sonraki bir haftalık zaman dilimindeki referans fiyat üzerinden eşleşme miktarları bir önceki haftaya göre yüzde 65 yükselmiş. Bu verileri 2019'un aynı dönemiyle kıyaslarsak artışın yüzde 116 olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar ve çocuklar evdeyken doğal gaz tüketimi neredeyse 2 kattan fazla artmış."

"İndirim ve ödeme kolaylığı masaya gelebilir"

Bu dönemde satışları artan enerji şirketlerinin kesintisiz arz için gerekli altyapı yatırımları ve planlamaları yapması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Fiyatların düşürülmesi ve ödeme güçlüğü olan vatandaşlara kolaylık sağlanması çok önemli. Gelecek günlerde bu adım masaya gelebilir. Böyle bir dönemde rekabetçi piyasanın sağlıklı işlemesini sağlayacak düzenlemeler, denetim ve şeffaflık önem kazanmakta." dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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