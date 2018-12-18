Elektrikli Araca Benzin Doldurmaya Çalışan Kadın Sürücü Görenleri Kahkahaya Boğdu

ABD'de elektrikli araç kullanan bir kadın sürücü, girdiği benzin istasyonunda aracına benzin doldurmak isteyince kameralara bir hayli ilginç ve gülümseten görüntüler yansıdı.

ELEKTRİKLİ ARACINA BENZİN DOLDURMAK İSTEDİ

ABD'de elektrikli araç kullanan bir kadın sürücü, girdiği benzin istasyonunda aracına benzin doldurmak isteyince; benzin için sırada bekleyen arkadaki aracın sürücü ve yolcusunun uzun süre kahkahaya boğulmasına neden oldu.

KADINA OTOMOBİLİN ELEKTRİKLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bir süre, kadın sürücünün benzin deposunu aramasını kahkahalar ile izleyen yolcu, ardından araçtan inerek kadına, aracın elektrikli bir araç olduğunu söyledi.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kadın sürücü de bu duruma güldü ve ardından benzin pompasını yerine koyarak yoluna devam etti. Yaşanan anlar ise, kahkahalar atan ikili tarafından cep telefonu ile görüntülendi.