Elektrikli araçlar dizel ve benzinliyle makası kapatıyor

18 Avrupa ülkesindeki araç sahipliği ile kullanım maliyetlerinin kapsamlı analizini içeren rapor, elektrikli araçların rekabet gücünün daha da arttığını ortaya koydu. Rapora göre, Norveç ve Hollanda 'da elektrikli araç sahibi olmanın maliyeti dizel veya benzinli bir araca göre daha uygun. Birleşik Krallık ve Danimarka'da ise elektrikli araçlar ile diğer araçlar arasındaki makas her geçen gün daralıyor.Beş kıtada ve 32 ülkede dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, 2019 yılına ait Araç Maliyet Endeksi'ni açıkladı. 18 Avrupa ülkesindeki araç sahipliği ile kullanım maliyetlerinin kapsamlı analizini içeren rapor, elektrikli araçların rekabet gücünün daha da arttığını ortaya koydu. Rapora göre, Norveç ve Hollanda'da elektrikli araç sahibi olmanın maliyeti dizel veya benzinli bir araca göre daha uygun. Birleşik Krallık ve Danimarka'da ise elektrikli araçlar ile diğer araçlar arasındaki makas her geçen gün daralıyor. Avrupa'da bir otomobile sahip olma maliyetinin aylık ortalama 617 Euro olduğu belirtilen analizde; söz konusu maliyetin elektrikli araçlar için 854 Euro, dizel araçlar için 613 Euro ve benzinli araçlar için 594 Euro olduğu ortaya koyuluyor. Türkiye'de ise dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti 609 Euro."Türkiye dizelde 8'inci sırada"Araç Maliyet Endeksi'ni değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Avrupa'da elektrikli araçlar ile dizel veya benzinli araçlar arasındaki fiyat farkının daraldığı çok net görülüyor. Bu da elektrikli araçların her geçen yıl daha rekabetçi hale geldiğini ortaya koyuyor. Elektrikli araçların ülkemizde daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Türkiye'de henüz elektrikli araç pazarı tam olarak oluşmadığı için bu anlamda bir veri yok. Ülkemizde en büyük payı dizel yakıtlı araçlar oluşturuyor. Türkiye, dizel yakıtlı bir araca sahip olma maliyeti açısından endekse katılan ülkeler arasında İsviçre'nin hemen ardından 8'inci sırada yer alıyor. Ülkemizde dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti ise 609 Euro yani ortalama 3 bin 800 TL'yi buluyor" dedi."Kuzey Avrupa'da maliyetler düşüyor"Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan LeasePlan CEO'su Tex Gunning de, "Araç Maliyet Endeksi'miz, özellikle devlet teşviklerinin olumlu etki oluşturduğu Kuzey Avrupa'da olmak üzere elektrikli araçların artık çok daha uygun maliyetli hale geldiğini göstermektedir. Diğer ülkelerde maliyet farkının kapandığını görmek memnuniyet verici olmakla birlikte, halihazırda herkesin elektrikli araç kullanabilmesini sağlamak için yapılması gereken çok şey var. Avrupa genelinde devletlerin ileriye dönük adım atması ve uzun vadeli çevreci girişimler ile elektrikli araçların tüm sürücüler için yaygın seçenek olmasını sağlayacak altyapı projelerini hayata geçirmesi gerekmektedir" dedi.En ucuz araçlar Yunanistan ve Birleşik Krallık'taLeasePlan Araç Maliyet Endeksi'ne göre, fosil yakıtlı araç kullanmanın maliyetinin en yüksek olduğu ülkelerin başında Hollanda ve Norveç geliyor. Hollanda'da dizel bir araca sahip olmanın aylık ortalama maliyeti 937 Euro iken, benzinli araç maliyeti 783 Euro, elektrikli araç maliyeti 872 Euro. Norveç'te ise dizel bir araca sahip olmanın aylık ortalama maliyeti 821 Euro iken, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti 851 Euro, elektrikli araç maliyeti ise 833 Euro. Sonuç olarak elektrikli araçlar Hollanda'da dizelden, Norveç'te de benzinli araçtan daha ucuz konumlanıyor. GSYİH dikkate alındığında toplam araç sahipliği maliyetinin en düşük olduğu ülkeler Yunanistan ve Birleşik Krallık iken, en yüksek maliyetlerin Hollanda ve İtalya'da olması dikkatleri çekiyor. Yunanistan'daki sürücüler yalnızca 410 Euro aylık ortalama maliyetle dizel yakıtlı bir araca sahip olabiliyor. - İSTANBUL