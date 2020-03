Elektrikli araçlar toplu ulaşıma göz kırpıyor

Elektrikli araçların kullanımı dünya genelinde artmaya devam ederken, verimliliği ve çevre dostu olması gibi özellikleri bu araçları toplu ulaşım için de cazip kılıyor.Yapılan araştırmalara göre, 2025 yılında her 2 araçtan birinin ya elektrikli ya da hibrit olması, 2030 yılında ise her 2 araçtan 1'inin sadece elektrikli olması bekleniyor.2030 yılında içten yanmalı araçların oranının yüzde 20 altında kalabileceği tahmin edilirken, elektrikli ve hibrit araç sayısındaki artışla birlikte bu teknolojilere yoğun talep olacağı ve dolayısıyla maliyetlerinde azalacağı ön görülüyor.Elektrikli araçların kullanımının dünya genelinde yaygınlaşmaya başlamasıyla toplu ulaşımın da artık elektrikliye döneceği düşünülüyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ocak ayında AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, hem elektrikli araç kullanımı hem de elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin planlamaların yapıldığını belirterek, "Yapılan planlamalarda Türkiye'de 2030 yıllarında 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz. Buna göre de şebekede hazırlıklarını planladık." ifadelerini kullanmıştı.Bu kapsamda binek araç üreticilerinin yanı sıra otobüs ve minibüs üreticileri de ürün planlamalarına elektrikli modelleri her geçen gün eklemeye devam ediyor. Elektrikli otobüs ve minibüslerde konfor dikkati çekerken, motorun sessiz çalışması ve çevre dostu olması da elektrikli otobüs ve minibüsleri ön plana çıkarıyor.İstanbul'da devam eden Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı'nın (Busworld International) Türkiye ayağı Busworld Turkey 2020'de de bir çok firma elektrikli araçlarını sergiliyor.Fuara katılan bir çok firmanın ürün gamında elektrikli araçlar ve komponentleri de yer alırken, görücüye çıkan elektrikli otobüs ve minibüsler yoğun ilgi görüyor.Yüzde 100 elektrikli Isuzu Novociti VoltTürkiye'de üretim yapan Anadolu Isuzu da fuarda yüzde 100 elektrikli Isuzu Novociti Volt modelini tanıttı.Emisyon kurallarının gittikçe katılaştığı dünyada, midibüs segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Isuzu Novociti Volt Busworld fuarda dikkati çekti. Novociti Life'ın elektrikli versiyonu olan Novociti Volt, tam elektrikli sürüş sistemi ile sessiz olmakla beraber tamamen sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde yer alıyor.Kullanıcıya 2 farklı batarya kapasitesi sunan Novociti Volt, 140 kWh'lık batarya kapasitesi ile araca 210 km'ye kadar menzil imkanı sağlarken, 268 kWh'lık batarya kapasitesi ile araca 400 km'ye kadar menzil imkanı sunuyor. Garanti kapsamında pil ömrünün 5 yıl veya 250.000 km boyunca yüzde 70 oranının altına inmeyeceği garanti ediliyor.Otokar'dan "Kent Electra"Otokar da Busworld Turkey 2020'de elektrikli otobüsü Kent Electra'yı sergiledi.2019'da Otokar'ın ürün ailesine eklenen Kent Electra, 95 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip. Otokar, yenilikçi tasarımı, sahip olduğu teknolojilerle büyük beğeni toplayan 12 metrelik tam elektrikli şehir içi otobüsü Kent Electra ile şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.95 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip Kent Electra, daha temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak için tasarlandı. Dinamik, zarif ve modern tasarımı ile dikkat çeken Kent Electra; geniş iç hacmi ile yolcular için daha iyi görüş ve konfor sunuyor.Karsan'dan "Jest Electric ve Atak Electric"Karsan ise bir yıl içerisinde geliştirerek seri üretime hazır hale getirdiği yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric'i sergiledi.Fuarda sergilenen, 6 metrelik alçak tabanlı Jest Electric, 125 kW güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 kilometreye kadar menzil sunan Jest Electric, 7,4 kW şarj seçeneği ile alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj üniteleriyle ise 1 saatte şarj olabiliyor. 5 adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 metre sınıfındaki Atak Electric ise 300 kilometre menzil sunarken, alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj edilebiliyor."Elektrikli otobüs pazarı mutlaka zaman içerisinde artacaktır"Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Isuzu İş Geliştirme Ürün ve Projeler Müdürü Cengizhan Bilgin, elektrikli araç alımına ilişkin Avrupa'da birçok ihale açıldığını belirterek, "Bunlar bazen belediyeler bazen de özel işletmeler olabiliyor. Bizler AB'deki bütün ihaleleri takip ediyoruz bu anlamda." dedi.Bilgin, elektrikli otobüs pazarı mutlaka zaman içerisinde artacağını belirterek, şunları kaydetti:"Şu anda bir ara geçiş var, CNG'ye geçiş yapan şehirler var. CNG araçlar doğaya saygı anlamında dizellerden daha önde geliyor. Önce bir CNG'ye geçiş olacak. Elektrikliye de geçiş yapan şehirler var. Elektirikli'ye geçiş daha büyük yatırım gerektiriyor. Elektrikliye geçenler orta vade de daha çok kazanç sağlayacaklar. Hem elektrik hemde bakım maliyetleri ile ilgili. Fakat orta vade de yatırım yapmaya gönüllü belediyeler daha az gözüküyor şu durumda. Ama biz artacağını düşünüyoruz. Bizler bu üretimleri seriye geçirdikçe, ihracatı artırdıkça ve adetlerin de artmasıyla birlikte yıllar içerisinde maliyetlerin de daha çok elde edilebilir hale geleceğini düşünüyoruz.""Toplu taşımada hızlı bir artış olacak"Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu da "Elektrikli araçların toplu taşımada pazar payı şu anda düşük, yüzde 5'ler seviyesinde. Hızlı bir artış olacak. Çünkü, daha çevreci ürünlere doğru gidiliyor." dedi.Pazar payının giderek artacağına işaret eden Arpacıoğlu, "2023 yılında şuandaki 4-5 misli bir pazar payının olacağını tahmin ediyoruz. Dünyada da rekabet ettiğimiz birçok marka var. Karsan'ın özelliği bir yıl gibi bir süre içerisinde seri üretime geçirebilmiş olması ve teslimatını yapmış olması." diye konuştu.