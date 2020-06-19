Elektrikli araçların açılışı için Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi

Elektrikli faytonların açılışı için Büyükada'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu protesto edildi.

Elektrikli araçların açılışı için Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi
19.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:54
Elektrikli faytonların açılışı için Büyükada'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu protesto edildi. Atların adalarda kalmasını isteyen vatandaşlar, 'her şey hiç güzel olmadı' ve 'tarih sizi adanın ve atların sonunu getiren başkan olarak hatırlar' yazılı pankartlar açtı.

Adalar'da faytona sürülen atlar Ruam hastalığı sebebiyle tartışma konusu olmuş ve atların faytona sürülmesine son verilerek elektrikli faytonların Adalar'da kullanılacağı açıklanmıştı. Bugün Adalar'da, atlı faytonların kaldırılmasıyla birlikte elektrikli araç dönemi başlıyor. Açılışın ardından elektrikli araçlar, vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

İmamoğlu'nu protesto ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış yapmak için Büyükada'ya geldi. Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında atların adalarda kalmasını isteyen vatandaşlar İmamoğlu'nu protesto etti. 'Atlar adalarda yaşasın', 'her şey hiç güzel olmadı' ve 'tarih sizi adanın ve atların sonunu getiren başkan olarak hatırlar' yazılı pankartlar açıldı. Belediye binasını ziyaret eden İmamoğlu'na Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, eşlik etti. Ardından İmamoğlu, yapılacağı elektrikli araçların bulunduğu alana geldi.

"Ekmeğimiz elimizden alındı"

Faytonculuk yapan bir vatandaş, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile burada perişan oldu. Ufak tefek sabıkası olanları da işe almıyorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 çocuğum var. Çocuğumun rızkını istiyorum. İllegal bir iş var" diye konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fayton meselesi şu an kapandı" dedi.

"Atlar 6 aydır hapsediliyor"

Atların adalarda kalmasını isteyen Zeynep Alpak isimli bir vatandaş ise, "İBB'nin elinde kendi açıkladığı rakamlarla Mart ayında 203 tane at öldü. Çünkü atlar hapsediliyor. Atların hayatının devamını istiyoruz. Atların korunmasını istiyoruz. Otobüs istemiyoruz. Sırf otobüs gelsin diye atlara bakmadılar ve düzeltmediler sistemi. Sistemi kaldırırken atlara ne olacak diye sormuyorlar. Atlar burada 6 aydır hapsediliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Haber

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