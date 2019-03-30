Elektrikli Battaniye Az Kalsın Tüm Evi Yakıyordu

Aydın
'ın Efeler
ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın saat 10.00 sıralarında Girne
Mahallesi 2208 sokak üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Prizde unutulan elektrikli battaniyenin bir anda tutuşması ile evi dumanlar sardı. Apartman sakinleri hemen evlerinden çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Efeler, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa
Kaynak: İHA