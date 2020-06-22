Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
22.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:34
Edinilen bilgilere göre, Levent Uyandı idaresindeki elektrikli bisiklet, Atatürk Bulvarı Vali Konağı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Levent Uyandı ile elektrikli bisiklette bulunan 8 yaşındaki Kaan Uyandı yaralandı. Yaralılar olay yerin eğelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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