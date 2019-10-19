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Elektrikli bisiklet şarampole yuvarlandı, 5 yaşındaki Maria öldü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kontrolden çıkan çıkan elektrikli bisikletin şarampole yuvarlanması sonucu 5 yaşındaki Maria Sugrobova yaşamını yitirdi.

19.10.2019 04:02Elektrikli bisiklet şarampole yuvarlandı, 5 yaşındaki Maria öldü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kontrolden çıkan çıkan elektrikli bisikletin şarampole yuvarlanması sonucu 5 yaşındaki Maria Sugrobova yaşamını yitirdi.

Kemer ilçesinde tatil yapan Rus Dmitry Sugrobov, eşi Ekaterina Sugrobova (38), oğlu Aleksey Sugrobov (10) ve kızı Maria Sugrobova, kiraladıkları 3 kişilik elektrikli bisikletle Göynük Kanyonu'na gezmeye gitti. Dmitry Sugrobov'un kullandığı bisiklet, kanyon yolunun 2'nci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bisikletin üzerinden savrulan Maria Sugrobova başını kayalara çarparak ağır yaralanırken, kardeşi Aleksey Sugrobov, annesi Ekaterina Sugrobova ve babası Dmitry Sugrobov ise çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

BABASI KUCAĞINDA TAŞIDI

Dmitry Sugrobov, durumu ağır olan kızını kucaklayarak yola kadar taşıdı. Dmitry Sugrobov ve ailesi, yoldan geçen bir sürücü tarafından alınarak Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Maria Sugrobova doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer fertleri ise tedavilerin ardından taburcu edildi. Maria Sugrobova'nın cenazesi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.



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Kaynak: DHA

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