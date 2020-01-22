Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adapazarı
ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına elektrikli bisikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Kudüs
Caddesi'nde yolun karşısına geçen Afganistan uyruklu kadın F.S'ye, İran uyruklu A.A.A.A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kadın ve sürücü yola savruldu.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.