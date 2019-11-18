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Elektrikli bisiklete 5 kişi bindiler

Elektrikli bisiklete 5 kişi bindilerISPARTA - Isparta kent merkezinde üzerinde 5 kişinin bulunduğu ve ikisinin ayakta olduğu trafikte ilerleyen elektrikli bisiklet 'Pes' dedirtti.

18.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:16
Elektrikli bisiklete 5 kişi bindiler
ISPARTA - kent merkezinde üzerinde 5 kişinin bulunduğu ve ikisinin ayakta olduğu trafikte ilerleyen elektrikli bisiklet 'Pes' dedirtti. Hayret veren görüntüdeki elektrikli bisiklette, 3 kişi oturarak, diğer 2 kişi ise ayak koyulması için yapılan basamakta ayakta gittiler
İddiaya göre aynı ailenin yer aldığı, baba tarafından kullanılan elektrikli bisiklette, sürücü baba, anne ve küçük kardeş otururken diğer 2 çocuk ise basamaklarda ayakta dururken görüntülendi.
Görüntülerde, elektrikli bisiklet üzerinde ayakta ilerleyen çocukların, tehlikeye aldırış etmeden arkaya bakarak gülümsedikleri gözlendi.
Görüntüler, trafikte seyreden diğer sürücüleri hayretler içinde bıraktı.
Çelebiler Mahallesi'ndeki 119.Cadde üzerinden eski İl Özel İdaresi kavşağına doğru ilerledikleri gözlenen elektrikli bisiklet, bir süre sonra kaydın sonlandırılmasıyla gözden kayboldu.
Elektrikli bisiklete 5 kişi bindiler

Isparta, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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