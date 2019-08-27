Haberler» 3. Sayfa» Haber

Elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

27.08.2019 14:28 Elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ahmet Demirtaş'a, sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Demirtaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Bahçelievler Mahallesi, Ahmet Demirtaş, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:25   Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra sahibini darp edip gasp etti
14:24   Komşularının merak ettiği vatandaş evinde ölü bulundu
14:21   İnegöl'de silahlı çatışmada ağır yaralanan şahıs öldü
14:19   Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu
14:18   Piyasaya sahte dolar süren zanlılara gözaltı
14:16   İsrailli gençlere toplu tecavüz iftirası atan İngiliz kadın, kefaletle serbest
14:13   Kayınbiraderi baltalı dehşeti yaşattı: "Yaşam hakkım elimden alınmasın"