25.06.2019 13:21
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Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk

Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk

SAMSUN'da, iki gencin yan yana oturup sığmaya çalıştıkları üç tekerli elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.

SAMSUN'da, iki gencin yan yana oturup sığmaya çalıştıkları üç tekerli elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.
Kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde, üç tekerlekli elektrikli bisikletteki 2 gencin ilerleyişi, çevredekileri ve sürücüleri şaşkına çevirdi. Güçlükle sığdıkları tek koltuğu paylaşıp, tehlikeye aldırış etmedikleri bisikletle yoğun trafikte ilerleyen ikili, bir süre sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.


- Samsun
Kaynak: DHA
İlkadım , Samsun , Güncel

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