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Elektrikli bisiklette tehlikeli yolculuk

Adana'da iki kişilik elektrikli bisiklete 4 çocuğuyla birlikte binen bir baba görenleri şaşırttı.

29.09.2019 10:35Elektrikli bisiklette tehlikeli yolculuk
Adana'da iki kişilik elektrikli bisiklete 4 çocuğuyla birlikte binen bir baba görenleri şaşırttı.

Seyhan ilçesinde bulunan Obalar Caddesi'nde 4 çocuğunu elektrikli bisiklete bindirip yolculuk yapan baba, diğer sürücüleri hayrete düşürdü. 3 çocuğunu arka tarafına bir çocuğunu bisikletin ön taraftaki boşluğa bindiren baba kazaya davetiye çıkardı. Ön tarafta ayakta duran ve yaşı da daha küçük olan çocuk düşmemek için bisikletin dikiz aynalarından tutmak zorunda kaldı. Arka tarafta en sonra oturan çocuğun ise bisikletin çamurluk kısmına oturduğu ve en ufak bir sarsıntıda düşme riski olduğu görüldü. Çocuklar tehlikenin farkında olmadan yolculuğa devam ederken, hiçbirinde kask olmaması da dikkat çekti. - ADANA

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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