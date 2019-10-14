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Elektrikli bisikletten düştü, tedaviyi kabul etmedi

Samsun'da elektrikli bisikletten düşüp olay yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemeyip tedaviyi kabul etmeyen şahıs, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altındayken hayatını kaybetti.

14.10.2019 10:50Elektrikli bisikletten düştü, tedaviyi kabul etmedi
Samsun'da elektrikli bisikletten düşüp olay yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemeyip tedaviyi kabul etmeyen şahıs, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altındayken hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yeşilırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksek Aksu (46), elektrikli bisikletiyle çalıştığı Çarşamba Meyve ve Sebze Halindeki iş yerine giderken dengesini kaybederek düştü. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemeyip tedaviyi kabul etmeyen şahıs, bir şeyinin olmadığını söyleyip çalıştığı iş yerine gitti. Kazayı haber alan yakınları Yüksek Aksu'nun iş yerine giderek kendisini hastaneye götürmek için ikna etti. Yakınlarınca Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan 5 çocuk babası Yüksek Aksu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Aksu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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