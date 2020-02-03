Elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü

DÜZCE'de, yalnız yaşayan Hüseyin Güler (82) elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi. Düzce Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri 1752 Sokak'ta bulunan Hüseyin Güler'in evinde yangın çıktı. Babasına bakmak için sabah eve gelen kızı, yatak odasında çıkan yangında babasının yanarak öldüğünü gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Yapılan inceleme sonucu elektrikli sobanın devrilmesi sonucu eşyaların tutuştuğu, hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan Hüseyin Güler'in yanarak öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenaze otopsi için morga kaldırılırken yaşlı adamın yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.