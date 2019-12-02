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Elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

02.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:59
'ın ilçesinde elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Furkan A, Modern Evler Mahallesi'ndeki evinin önünde elektrikli motosikletinin olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir zanlının direksiyon kilidini kırdıktan elektrikli motosiklet ile hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Zanlının yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.
Elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

İskenderun, Polis, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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