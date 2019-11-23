Haberler » Ekonomi » Elektrikli otomobil yarışlarına Mobil katkısı - Ekonomi

Elektrikli otomobil yarışlarına Mobil katkısı

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticisi Mobil, Alman lüks spor otomobil üreticisi Porsche ile olan ticari faaliyetlerini ve teknik ortaklığını daha da genişletmek üzere önemli bir adım attı.

23.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:23Elektrikli otomobil yarışlarına Mobil katkısı
Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticisi Mobil, Alman lüks otomobil üreticisi ile olan ticari faaliyetlerini ve teknik ortaklığını daha da genişletmek üzere önemli bir adım attı. Bu kapsamda Mobil, Formula E yarışlarının 2019/2020 sezonunda Porsche elektrikli araçlara yüksek performanslı Mobil EV markalı elektrikli güç aktarma sistemleri yağ ve sıvılarını tedarik etmeye başladı.

Küresel madeni yağ üreticisi Mobil, Alman lüks spor otomobil üreticisi Porsche ile olan ticari faaliyetlerini ve teknik ortaklığını daha da genişletmek üzere önemli bir adım attı. Bu kapsamda Mobil, Formula E yarışlarının 2019/2020 sezonunda Porsche elektrikli araçlara yüksek performanslı Mobil EV markalı elektrikli güç aktarma sistemleri yağ ve sıvılarını tedarik etmeye başladı.Böylelikle Mobil, Suudi Arabistan'da start alan yeni Formula E sezonuyla birlikte elektrikli araçlar yarışları dünyasında da ilk kez yerini almış oldu. Yeni teknik ortaklık; Mobil'in Porsche motorsporları faaliyetlerindeki etkinliğini daha da artıracak.

Mobil'in Porsche ile birlikte Formula E'ye adım atmış olmalarının, başarılı iş ilişkilerinin sürmesinin yanında yarışta kazanan bir ortaklığa dönüşmesini de ifade ettiğini vurgulayan Madeni Yağ Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Russ Green, "Porsche, elektrikli araç teknolojisiyle yarışlarda rekabet ederken aynı zamanda teknolojisini sergiliyor. Biz ise eşzamanlı olarak yeni Porsche Formula E ekibinin dünyadaki yarış başarısına katkı sağlamak için kusursuz Mobil ürünleri sunuyoruz. Motorsporları, yüksek performanslı yağlar ve sıvılar geliştirmeye devam etmek için son derece etkili bir ortam sunuyor" dedi.

Porsche Motorsport Başkan Yardımcısı Fritz Enzinger ise "Mobil, 20 yıldan daha uzun bir süredir Porsche'ye teknik destek sağlıyor. Başka hiçbir yağ tedarikçisi, Porsche markasının performans felsefesini Mobil kadar anlayamaz. Kendileri ticari faaliyetlerimizde her zaman yanımızda olan değerli bir ortak olmakla birlikte, Sebring'den Le Mans'a kadar uzanan zaferlerle ve şampiyonluklarla dolu yolculukta önemli bir takım arkadaşı da oldu ve Formula E ekibimize çok önemli katkılar sağladılar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Madeni Yağ, Porsche, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:51 Emre Mor için şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz
13:34 Bursalı çocuk mobilya firması, Hollanda'da dünyanın en iyileri ile rekabet ediyor
13:15 Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan
13:10 Tarım Kredi market sayısını artıracak
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
13:05 “Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor
13:00 Bağlantı elemanları sektörü 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine URGE ile yürüyecek
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
21:56 ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı
23.11.2019 13:56:49