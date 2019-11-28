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Elektrikli otomobilin kafeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Adana'da otoparktan çıkan elektrikli otomobilin kafeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

28.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:08
'da otoparktan çıkan elektrikli otomobilin kafeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Cemil D. kullandığı 01 ACD 303 plakalı elektrikli otomobilini Ziyapaşa Bulvarı'ndaki iş yerinin otoparkından çıkarmak istedi.
Vitesi karıştıran Cemil D'nin kullandığı otomobil, geri manevra yerine ileri gidince otoparkın önündeki kafeye girdi.
Kazada kafenin camlarının kırılması sonucu iki müşteri hafif yaralandı.
İş yeri sahibi Orhan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada bazı müşterilerinin hafif yaralandığını, dükkanının da camlarının kırıldığını dile getirdi.
Elektrikli otomobilin kafeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Adana, Güncel

Kaynak: AA


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