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Elektrikli scooter kullanan gencin ölümüne neden olan şoförün tutuklanması talep edildi

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilerek gözaltına alınan aracın şoförü Yunus Yiğit E. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

26.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:38Elektrikli scooter kullanan gencin ölümüne neden olan şoförün tutuklanması talep edildi
'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilerek gözaltına alınan aracın şoförü Yunus Yiğit E. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan Okan Yıldız'a çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan şoför Yunus Yiğit E. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli Yunus Yiğit E. "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLMÜŞTÜ

Elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Beşiktaş istikametinden, Sarıyer istikametine doğru seyir halindeyken Sanayi üst geçitte 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarpmıştı. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetmişti.


- İstanbul

Yunus Yiğit, Okan Yıldız, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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