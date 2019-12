Elektrikli soba değil klima kullanın, 3'te 2 tasarruf edin

Soğuğun etkisini göstermesiyle birlikte evlerini ısıtmak için elektrikli cihazları tercih eden vatandaşları uyaran Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, elektrikli ısıtıcıların klimalara göre 3-4 kat fazla enerji harcadığını belirtti.



Elektrikli cihazlarla ısınmanın vatandaşlar için ekonomik olmasa da temiz ve zahmetsiz olması nedeniyle özellikle batı bölgelerde sıklıkla tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, "Elektrikli ısıtıcılarla ısınmak, enerji verimliliği açısından tam bir felaket. Elektrikli ısıtıcılar, kullandığı her 1 kW elektrik enerjisi için, ısıtılacak alana en fazla 1 kW ısı enerjisi yayar. Bu cihazların kullanımı hem bütçemiz hem de enerji verimliliği açısından hiç iyi değildir. Klimalar veya ısı pompalarıyla ısınma tercih ediliyorsa, mutlaka alacağınız cihazın COP yani 'performans (etki) katsayısı' anlamına gelen değerine bakmanız gerekir. COP değeri, bize o cihazın 1 birim enerjiyle kaç birim ısı değeri ürettiğini ifade eder. Isı pompası teknolojisini kullanan A sınıfı klimalarda, COP değeri 3,60 ve üzeridir. A enerji sınıfında da COP değeri 3,60'ın ne kadar üzerine çıkarsa, klimanız o kadar az elektrik harcayarak daha çok ısıtma sağlayacak demektir. Kısacası, A sınıfı klimalarla kıyaslayınca, elektrikli ısıtıcıların aynı miktardaki ısı enerjisini elde etmek için 3-4 misli daha fazla elektrik enerjisine gereksinim duyacakları ortada. Klima pahalı gibi görünebilir, ancak ödeyeceğiniz faturayı düşündüğünüzde uzun sürede elektrikli ısıtıcıya göre hem kendini amorti edecektir hem de elektriğinin büyük bir kısmını ithal kaynaklarla üreten ülkemizde, enerji verimliliği için önemlidir" diye konuştu.



Doğalgaz kullanımı daha ekonomik



Türkiye'deki tüketilen enerjinin yüzde 40'ı konut olan binalarda kullanılıyor ve binalarda kullanılan enerjinin de yüzde 85'i ısıtma ve soğutma harcamalarına gidiyor. Türkiye, enerji üretmek için her yıl 10 milyarca dolar kaynak harcıyor. Bu nedenle enerji verimliğinin ve bilinçli tüketimin, özellikle enerji verimliliğinin bir kültüre dönüşmesinin ülkemiz için çok önemli olduğunu vurgulayan Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, bu aralık ayı başındaki rakamlara göre konutlarda 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan toplam yakıt maliyet değerlerine baktığımızda, doğal gaz kullanımının; yerli linyit kullanımına oranla yaklaşık yüzde 45, elektrik enerjisi kullanımına göre de 3,4 kat daha ekonomik olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hepbaşlı, "Mutfaktaki pişirme amaçlı ısıtma ile banyo ve mutfak için sıcak kullanım suyunu da düşündüğümüzde konutlarda toplam yakıt maliyet değerleri doğalgaz kullanımında diğer yakıtlara kıyasla önemli miktarlarda düşmekte" dedi.



"Enerji verimliliğini bilmiyoruz"



Enerji verimliliğinin, vatandaşlarımız tarafından maalesef tam olarak bilinmediğini, daha az enerjinin kullanımına yol açan herhangi bir davranış olan enerji tasarrufuyla karıştırıldığını ifade eden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, şöyle konuştu: "Enerji verimliliği, daha az enerjiyle daha iyi kaliteli enerji hizmetleri sağlamak için ileri ve en son teknolojileri kullanmak, her birim enerjiden en yüksek üretkenliğin elde edilmesi, daha az enerji kullanımı, daha az hava kirliliği ve daha düşük toplam maliyetle arzu edilen enerji hizmetlerinin (konforlu evler, kazançlı işler, uygun ulaştırma) alınmasıdır. Ayrıca, enerjinin akıllıca kullanımı, enerji israfının yok edilmesi, günlük olarak hatırlatmaya ihtiyaç olmadan enerji kullanımını azaltmak için teknolojinin kullanımı demektir."



Yalıtımla ciddi tasarruf mümkün



Büyük enerji kaybı yaşadığımız yerlerden birinin de yalıtımsız binalar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hepbaşlı, "Özellikle ısıtma konusunda bu konu çok hassas. Yalıtımsız binalarda ısıtma ve soğutma yaparken yalıtımlı binalara göre iki kat enerji harcıyoruz. En temiz, ucuz, yerli ve milli enerji, israf edilmeyen, verimli kullanılan enerjidir. Çok küçük detaylara dikkat ederek, bazı alışkanlıklardan vazgeçerek, binalarımıza ısı yalıtımı yaparak, doğru cihazları kullanarak, üretim süreçlerin gözden geçirerek ciddi tasarruf elde etmemiz mümkün. Yapılan hesaplamalar, enerji verimliliğine gereken önemi gösterdiğimiz takdirde, enerji harcamalarımızda en az yüzde 20 oranında tasarruf olacağını gösteriyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA