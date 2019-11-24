Haberler » Güncel » Elektrikli sobadan çıkan yangın 2 kardeşi hayattan kopardı - Haber

Elektrikli sobadan çıkan yangın 2 kardeşi hayattan kopardı

Başakşehir'de bir evin bodrum katında elektrikli sobandan çıkan yangında biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti.

24.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:12
'de bir evin bodrum katında elektrikli sobandan çıkan yangında biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti. Aile yakınları sinir krizi geçirirken, kardeşlerin naaşı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte akrabalarının yanına gelen yabancı uyruklu E.H, ve R.H. adlı kardeşler evde kimsenin olmadığı sırada ısınmak için elektrikli sobayı açtı. Bir anda dumanların arasında kalan kardeşlerin çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biri bebek 2 kardeşi salonun ortasında birbirlerine sarılmış halde ölü olarak buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri daire ve sokak girişine güvenlik şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının işlemlerini tamamlamasının ardından iki kardeşin cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde baygınlık geçiren acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti.
ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
(Ufuk Kıvık/İHA)
Elektrikli sobadan çıkan yangın 2 kardeşi hayattan kopardı

Başakşehir, Adli Tıp, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
15:15 Emekli başkomiser silahıyla kızını vurdu
15:14 Van Depremi'nde şehit olan öğretmen Oktay Türkoğlu anıldı
15:14 Siirt'te sahabelerin hayatı anlatıldı
15:08 24 Kasım'da 'Öğretmenler Korosu' müzik ziyafeti gerçekleştirdi
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
24.11.2019 15:15:41