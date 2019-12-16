Haberler » 3. Sayfa » Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Haberler

Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Şişli'de elektrikli sobadan çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

16.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:48Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
'de elektrikli sobadan çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yanarak kül olan aile, kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi Koranti Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan elektrikli sobadan yangın çıktı. Evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. Bu sırada evde bulunan 5 kişi de kendini dışarı attı. Evden patlama sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri de panik içinde sokağa çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan 5 kişilik aile, kucaklarında köpekleri ile söndürme çalışmalarını izledi. - İSTANBUL

Yayla Mahallesi, İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:27 Optimar son anket sonucunu paylaştı: Davutoğlu ve Babacan'a AK Parti'den destek çok düşük - Haberler
23:22 2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Haberler
23:21 Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi - Haberler
23:16 Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ağır yaralı - Haberler
23:13 9. kattan düşen kadın ağır yaralandı - Haberler
23:00 TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li vekillerin sözleri AK Parti ve MHP'lileri ayaklandırdı - Haberler
22:23 Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı - Haberler
21:25 Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti - Haberler
21:24 Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları - Haberler
16.12.2019 23:39:22