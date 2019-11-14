Haberler » Güncel » Elektrikli süpürgenin içerisine saklanan uyuşturucuyu jandarma buldu - BURSA - Haber

Elektrikli süpürgenin içerisine saklanan uyuşturucuyu jandarma buldu - BURSA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, evindeki elektrikli süpürgenin içerisinde uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

14.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:44
'nın merkez ilçesinde, evindeki elektrikli süpürgenin içerisinde uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.Ç'nin, Değirmenönü Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramalarda, T.Ç. tarafından elektrik süpürgesine saklanmış bir miktar sentetik uyuşturucunun yanı sıra tabanca ve 9 fişek bulundu.
Zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Öte yandan, Kestel ilçesi Bahariye Mahallesi'nde jandarma ekiplerini görünce kaçan araçtaki A.K. ve R.Ö. takip sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız iki silah ele geçiren ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Elektrikli süpürgenin içerisine saklanan uyuşturucuyu jandarma buldu - BURSA

Yıldırım, Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:05 "Edebiyatı medeniyet tarihi ile okumak" semineri
19:00 Kayseri'de iç acıtan görüntü
19:00 Suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılacak
19:04 Design Week Turkey
19:02 Cami için toplanan yardım paraları çalındı
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:08:38