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Elektrikli testereye kaptırdığı sağ eli, bilek üzerinden koptu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde marangozluk yapan Bülent Böyük (50), çalıştığı inşaatta sağ elini elektrikli testereye kaptırdı.

03.08.2019 18:29 Elektrikli testereye kaptırdığı sağ eli, bilek üzerinden koptu
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde marangozluk yapan Bülent Böyük (50), çalıştığı inşaatta sağ elini elektrikli testereye kaptırdı. Eli bilek üzerinden kopan Böyük, hastanede tedaviye alındı.
?İlçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki bir site inşaatında çalışan marangoz Bülent Böyük, saat 10.00 sıralarında, elektrikli testereyle kesim yaparken, bir anlık dalgınlıkla sağ elini makineye kaptırdı. Sağ eli bileğinin üzerinden kopan Böyük, diğer işçilerin çağırdığı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Böyük, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, kopan elinin dikilmesi için Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

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Kuşadası, Güncel

Kaynak: DHA

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