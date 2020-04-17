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Elektrikli ve hibrid otomobil satışları yüzde 79 arttı

Elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artarken, 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı duyuruldu.

17.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:29
Elektrikli ve hibrid otomobil satışları yüzde 79 arttı

Elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artarken, 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı duyuruldu. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı belirtildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, elektrikli ve hibrid otomobillerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yılın ilk 3 ayında otomobillerle alakalı basına 34 bin 325 haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yılın aynı dönemindeki haber çıkışlarına bakıldığında ise 38 bin 914 adet yansıma olduğu görüldü. Elektrikli ve Hibrid otomobil sayısındaki artış ile beraber medya yansımalarında da konuşulma oranının arttığı gözlenirken genel olarak otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın ve yerli otomobilin de en çok konuşulan başlıklar arasında olduğu gözlendi.

Ajans Press'in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrid otomobil sayısı her geçen gün artıyor. 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrid modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda artış yaşandığı saptanırken, 2019 yılının ilk 3 ayında 43 adet yüzde yüz elektrikli, bin 810 adet ise hibrid otomobil satışı yapıldığı kaydedildi. Satışların yanı sıra aynı zamanda bu otomobillerin modellerinin de arttığı ortaya konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ajans, Ekonomi
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