Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elektrikte 134,7 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 36 elektrik üretim santraline şubat ayı için toplam 134 milyon 706 bin 767 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

31.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:54
Elektrikte 134,7 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 36 elektrik üretim santraline şubat ayı için toplam 134 milyon 706 bin 767 lira ödeme yapılacağı bildirildi.
TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.
Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 36'sına şubat ayı için toplam 134 milyon 706 bin 767 lira ödenecek.
Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 9 milyon 592 bin 322 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 9 milyon 156 bin 308'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.
Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Elektrikte 134,7 milyon liralık kapasite mekanizması desteği - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Ekonomi
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Ekonomi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya değil Ekonomi
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Ekonomi
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Türk-İş’ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı Ekonomi
Türk-İş'ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı Ekonomi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:41: İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti - Ekonomi 12:38: Hepsiburada'dan sağlık çalışanlarına maske ve eldiven desteği - Ekonomi 12:38: Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,7'ye geriledi - Ekonomi 12:36: Altın fiyatları - Ekonomi 12:32: Rusya, Rosneft Venezuela'dan çekildiği gün yeni petrol şirketi kurdu - Ekonomi 12:10: Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı - Ekonomi 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları - Ekonomi 10:58: Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:29: Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek - Ekonomi 10:01: Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı - Ekonomi