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"Elektrikte 3 ay herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.

26.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:45
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.
Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 Nisan-Haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" ifadesini kullandı. Korona virüsle mücadele sürecinde elektrik ve doğalgazda kesinti yapılmaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enerji sektörünün üzerine düşen fedakarlığı yapması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın elektrik ve doğalgaz kesme konusunda verdiği mesaj çok net. Sosyal devlet olmanın gereği ile biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor. Enerji sektöründe görev yapan herkesin çok daha dikkatli, çok daha titiz çalışması gereken günlerdeyiz. Kurum olarak Bakanlığımızla eşgüdüm ve tam bir işbirliği ile çalışıyoruz ve ilerleyen günlerde alınması gereken yeni tedbirler olursa bu tedbirleri de vakit kaybetmeden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
Akaryakıt sektöründen gelen dönüşümlü çalışma ve bazı bayilerin belirli saatlerde kapatılması yönündeki taleplerini de değerlendiren Yılmaz, henüz böyle bir adımın gündemlerinde olmadığını, öncelikle vatandaşlardan evde kalmalarını ve mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını beklediklerini kaydetti. Hayatın akışında sorumlulukların ve ihtiyaçların sürdüğünü belirten Yılmaz, bu noktada akaryakıt sektöründeki hizmetlerin aksamamasının önemini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız 7/24 akaryakıta ulaşabilmeli ve bu konuda en ufak bir sıkıntı ile karşılaşmamalı. Ancak piyasanın sürdürülebilirliğinin korunması için vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde yeni önlemler almak söz konusu olduğunda kurumlarımızla irtibatlı şekilde üzerimize düşeni yaparız" dedi.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Güncel

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