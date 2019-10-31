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Elektrikte 42 santral 2020'de kapasite mekanizmasından yararlanacak

Elektrikte 20'si kömür, 14'ü doğal gaz ve 8'i hidroelektrik santrali olmak üzere toplamda 42 santral, 2020'de kapasite mekanizması desteğinden yararlanabilecek.

31.10.2019 17:14Elektrikte 42 santral 2020'de kapasite mekanizmasından yararlanacak
Elektrikte 20'si kömür, 14'ü doğal gaz ve 8'i hidroelektrik santrali olmak üzere toplamda 42 santral, 2020'de kapasite mekanizması desteğinden yararlanabilecek.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından, "2020 Yılı Kapasite Mekanizmasından Yararlanacak Santrallerin Listesi" yayımlandı.
Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında 2020'de toplamda 42 santrale destek verilecek. Bunların 20'si kömür, 14'ü doğal gaz ve 8'i hidroelektrik santrallerinden oluşacak.
Söz konusu mekanizma kapsamında, sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla TEİAŞ tarafından santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi

Kaynak: AA

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