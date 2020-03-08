Elektrikte 'hibrit' esasları belirlendi
EPDK, birden fazla kaynaktan (hibrit) üretim yapılan elektrik santrallerinin lisans süreçlerine ilişkin esasları belirledi.
08.03.2020 10:46
EPDK, birden fazla kaynaktan (hibrit) üretim yapılan elektrik santrallerinin lisans süreçlerine ilişkin esasları belirledi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Elektrikte 'hibrit' esasları belirlendi
Etiketler : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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