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Elektronik atıklar eğitime kaynak sağlayacak

Turkcell, TÜBİSAD işbirliği ile Türkiye genelinde 'Eğitime Dönüştür' projesini başlattı.

26.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:24Elektronik atıklar eğitime kaynak sağlayacak
Turkcell, TÜBİSAD işbirliği ile genelinde 'Eğitime Dönüştür' projesini başlattı. Kullanılmayan, atık haline gelmiş elektronik cihazlar Turkcell mağazalarında bulunan 'tekno atık' kutularına bırakılacak, bu ürünlerden elde edilecek gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak.

Daha iyi bir dünya için çalışmalarını sürdüren Turkcell, sürdürülebilirliği temel alan yeni bir proje başlattı. Turkcell çalışanlarından bayilerine, tedarikçilerinden müşterilerine ve tüm Türkiye'yi kapsayacak olan 'Eğitime Dönüştür' projesi bir yandan çevrenin korunmasını ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlarken bir yandan da çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. Proje kapsamında Turkcell mağazalarına yerleştirilecek olan kutularda toplanan elektronik atıklar, bu ürünlerin toplanması ve geri dönüştürülmesi alanında yetkili olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelirin tamamı çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanacak.

Türkiye'de müşterilerinin elektronik atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirket olarak herkesi "Eğitime Dönüştür" kampanyasına katılmaya davet eden Turkcell, teknolojik liderliğini çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında da sürdürmüş olacak.

Erkan: "Bu çocuklarımız için 'ileriye dönüştürme' projesi"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan sürdürülebilirliğin temel şirket stratejilerinin odağında bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Turkcell olarak daha yaşanabilir bir gelecek için sorumluluğumuzu alıyoruz. 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Müşterilerimize çevreci ve sürdürülebilir ürün alternatifleri sunmak için çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için attığımız adımların sonuçlarını da her yıl fazlasıyla alıyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza ek olarak başlattığımız "Eğitime Dönüştür" projemiz için, tüm müşterilerimizi ve bayilerimizi kapsayan bir elektronik atık seferberliği diyebiliriz. Devletimizin başlattığı Sıfır Atık projesindeki sorumluluğumuzun da bilinciyle tüm Türkiye'yi artık kullanmadıkları özellikle cep telefonu ve tablet gibi cihazlarını mağazalarımızdaki tekno atık kutularına atarak hem çevrenin korunmasına hem de çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz. Bu, çocuklarımızın eğitimi için çok önemli bir proje. Aslında bir 'ileriye dönüştürme' projesi."

Karaca: "Herkesi evlerinin atık kahramanı olmaya davet ediyoruz"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca bağışlanan her atığın eğitime önemli katkı sağlayacağını belirtti: "Turkcell ve TEGV ile birlikte, bağışlanan atıkların kayıtlı ekonomiye dönüştürüldüğü ve TEGV'de nitelikli eğitim desteği alan çocuklar için bir eğitim seferberliğinin başladığı 'Eğitime Dönüştür' projesini gerçekleştiriyoruz. TÜBİSAD olarak Turkcell mağazaları kanalıyla da toplama ağımızı 7 binden 8 bin 300'lere taşıyacağız. En önemlisi, daha çok atığı daha hızlı toplayabilir ve ekonomiye kazandırabilir hale geleceğiz. Herkesi Turkcell mağazalarına atıklarını getirmeye ve evlerinin atık kahramanı olmaya davet ediyoruz. Nitelikli gençleri yetiştirmek Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli."

Tosyalı: "Turkcell'in de katılmasıyla çok daha geniş kitlelere ulaşacağız"

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı da "TÜBİSAD'la yaptığımız projede elektronik atıkları ekonomiye kazandırırken, 5000 çocuğu da nitelikli eğitimle buluşturma fırsatı edindik. Turkcell'in de bu ağa katılmasıyla çok daha geniş kitlelere ulaşacağız. Daha fazla evsel ve bireysel elektronik atık ekonomiye kazandırılacak ve daha çok çocuğa nitelikli eğitim sunabileceğiz" diye konuştu.

Turkcell mağazalarında daha önce gerekli hallerde müşterilere ikame telefon olarak verilmek üzere ayrılmış fakat artık kullanılmayan 6 bin 500 adet telefon da Turkcell personeli tarafından tekno atık kutularına atılarak projeye ilk destek verilmiş olacak. - İSTANBUL

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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