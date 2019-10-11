Elektronik atıklarla eğitime destek

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), "Atma Bağışla" kampanyası ile evde, okulda ve iş yerinde kullanılmayan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşümle eğitime kazandırarak, çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlıyor.

TEGV'den yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği iş birliği ile devam eden kampanya kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor.

Elde edilen hurda değeriyle imkanı kısıtlı çocukların TEGV'de nitelikli eğitim desteği alması sağlanıyor. Elektronik atıkların yanı sıra çalışır durumda olan cihazlar da incelendikten sonra vakıf envanterine kaydedilerek, TEGV'in Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

Atma Bağışla Kampanyası, çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma özelliği taşıyor.

Dünya Elektronik Atık Günü'nde, kullanılmayan elektronik atıkları eğitime dönüştürmek isteyenler, "902513042" koduyla PTT şubelerine teslim ederek çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlayabilecek.

Kaynak: AA