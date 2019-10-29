Elektronik Atıklarla Samsunlu Çocuklar kod yazıyor!

Türkiye'de de elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini başlatan Vodafone'un 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi'nde çalışanlar tarafından toplanan 330 kilo e-atık, lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü. Elde edilen gelirle Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliği ile yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Samsun ve çevresindeki tüm çocuklar eğitim alabilecek.

Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de katıldı.

Hedef %100 yenilenebilir enerji

Vodafone, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, tüm dünyada 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor. Şirket, Türkiye'de de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı da geri dönüştürüyor. Vodafone Türkiye'de e-atıkların %99'u geri dönüştürülüyor, tekrar kullanılıyor ya da atık sahasına gönderiliyor. 2018/19 mali yılında bu şekilde değerlendirilen toplam e-atık miktarı 3.354 ton oldu.