15.06.2019 13:24
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"Elektronik eşya tamiri" bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına tutuklama

"Elektronik eşya tamiri" bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına tutuklama

Eskişehir'de kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi görevlisi olarak tanıttığı kişilerden tamir bahanesiyle aldığı cihazları internetten sattığı iddia edilen dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Eskişehir'de kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi görevlisi olarak tanıttığı kişilerden tamir bahanesiyle aldığı cihazları internetten sattığı iddia edilen dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, kentteki hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından önceki gün düzenlenen operasyonda, kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi çalışanı olarak tanıtıp girdiği evlerden temin ettiği beyaz eşyayı internet siteleri aracılığıyla sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Engin D, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve İstanbul, İzmir, Sakarya, Ankara, Bursa ile Afyonkarahisar'daki cumhuriyet savcılıklarınca 54 suçtan aranan Engin D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

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