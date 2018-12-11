Elektronik Müziğin Bugünü ve Geleceği 8-9 Mart'ta Zorlu Psm'de!

Yeni isimler: Modeselektor (Live), Kobosil, Ben Frost (360 °Live), DJ Seinfeld, FJAAK (Live), Tijana T,Deena Abdelwahed (Live) ve DJ Lag 8-9 Mart 2019 tarihlerinde 3. kez Zorlu PSM'ye yerleşecek Sónar Istanbul'un programına yeni isimler eklenmeye devam ediyor. Müzik, yaratıcılık ve teknoloji başlıklarıyla Barselona'daki merkezinden tüm dünyaya yayılan Sónar'ın İstanbul ayağı daha önce duyurduğu Bicep (DJ Set), Laurent Garnier, Henrik Schwarz, Matador, The Field, DJ Stingray, Octo Octa, Volvox, Gazelle Twin, HAAi ve George Fitzgerald(Live) gibi birbirinden değerli prodüktör/DJ'lerin yanına şimdi de Modeselektor (Live), Kobosil, Tijana T, FJAAK (Live), DJ Seinfeld, Ben Frost (360 °Live), Deena Abdelwahed (Live) ve DJ Lag ekledi.

SONİK DANS ÜRETİCİSİ: MODESELEKTOR

İlk Sónar Istanbul'un onur konuklarından biri olan Moderat'ın iki bilinenli denklemi olan Modeselektor, rotasını yeniden İstanbul'a çeviriyor. Bu yıl 25. yaşını kutlayan Sónar Barselona'da sahne alan Gernot Bronsert ve Sebastian Szary ikilisi, hayal güçlerinin sınırını zorlayan dans odaklı canlı performansları ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz Haziran ayında gelenek haline getirdikleri kendi isimlerini taşıyan derleme albümlerinin 4.sünü yayımlayan Modeselektor, geçen ay "Wealth" isimli yeni şarkılarıyla duyurdukları yoldaki albümleri "Who Else"i plak şirketleri Monkeytown etiketiyle 22 Şubat'ta paylaşacak ve hemen ardından Sónar Istanbul'da elektronik müzik sevenlerle buluşacak.

SÓNAR İSTANBUL ATEŞİ BÜYÜYOR

Elektronik müzik başlığı altında her biri kendi sesleri ile iz bırakmış yetenekli prodüktör ve grupları ağırlayacak Sónar Istanbul'un programına eklenen yeni isimler; Belgrad şehrinin elektronik müzik dünyasına kazandırdığı, geniş spektrumlu setleriyle dans pistini ateşe çeviren DJ ve prodüktör Tijana T, 360 derecelik özel sahne performansıyla farklı bir festival deneyimi yaşatacak olan Ben Frost, hiptonize eden synth'lerle örülü tekno setleri ile ün salan Berghain'in resident DJ'i Kobosil, Monkeytown Records'un kanatları altında 10 yıldır Alman garantili tekno üretimleriyle dikkatleri üzerine çeken trio FJAAK, lo-fi house müzik ismini literatüre sokan İsveçli prodüktör DJ Seinfeld, house müzik ailesinin düşük frekanslı ve minimal üyesi Gqom'un Güney Afrikalı temsilcisi DJ Lag ve ilk albümünü geçtiğimiz ay yayımlayan Tunus müzik sahnesinin avant-garde elektronik projesi Deena Abdelwahed oldu. 8-9 Mart 2018'de Zorlu PSM'de düzenlenecek Sónar Istanbul programından detaylar açıklanmaya devam edecek.