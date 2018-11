Elektronik Müziğin Öncülerinden Pantha Du Prınce Babylon'da

House, ambient ve minimal techno'nun öncü isimlerinden Pantha du Prince, 2002 yılında "Nowhere" ile EP'siyle çıkış yaptı. 2004'te yayınlanan ilk stüdyo albümü "Diamond Daze"in ardından 2007'de "The Bliss"i paylaştı. 2010 senesinde Rough Trade etikeyle raflarda yerini bulan "Black Noise" albümü, elektronik altyapıyla doğa sesleri ve ritimlerini harmanladığı oluşan minimal tarzı ile türünün klasikleri arasında sayılıyor. 2013'te "The Bell Laboratory" ve Norveçli besteci Petter Hagen ile birlikte melodik perküsyon ve zillerle yaptığı çalışmalar ardından "Elements Of Light"ı yayınladı. Solo çalışmasına verdiği 6 senelik aradan sonra son albümü "The Triad"ı 2016 yılında paylaştı. Depeche Mode, Animal Collective, Philip Glass, Bloc Party, Hurts ve Trentemöller gibi isimler için hazırladığı çeşitli remixler ve aranjmanlar da çalışmaları arasında yer alıyor.

Pantha Du Prince'den önce ise elektronik müzik sahnesinin başarılı isimlerinden Cervus Babylon'da sahne alacak. Cervus, Subsky adıyla bugüne dek 80'den fazla plak/dijital parça/remix yayınladı. Dinamo Fm'de yayın yapan online radyonun Smog ve Sleep kanallarının içerik yönetimini yapan Cervus, deep, progressive, tech-house, techno tarzlarıyla 1997'den beri profesyonel olarak sürdürdüğü DJ'lik kariyerinin haricinde prodüktörlüğe de devam ediyor.