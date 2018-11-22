Elektronik Ortamda "Okul Meclis Başkanlığı" Seçimi

22 Kasım 2018 Perşembe 15:54



22 Kasım 2018 Perşembe 15:54

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu'nda tasarruf amacıyla "Okul Meclis Başkanlığı" seçimi elektronik ortamda yapıldı."Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na bir destek de Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulundan geldi.Okul Meclis Başkanlığı için seçimi kağıt yerine elektronik ortamda gerçekleşme kararı alan okul yönetimi tasarruf sağlarken zamandan da kazandı.12 adayın başkanlık için yarıştığı seçimde 800 öğrenci internette hazırlanan anket üzerinde oy kullandı.Öğrencilerin oy verecekleri adayı elektronik ortamda belirlemesi ile oy verme işlemi daha kısa sürede sonuçlandı.Seçim sonunda, 216 oyla Zeynep Eda Çiçek başkan olurken, 88 oyla Muhammed Zekeriya Sıtkı, 83 oyla da Kerem Emre Tanık başkan yardımcıları seçildi.Başkanlığa seçilen Çiçek, yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları sırasında verdiği vaatleri gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi."Çok güzel bir seçim oldu. Siirt'te ilk defa okulumuzda elektronik ortamda seçim yapıldı ve kağıt israf edilmedi." diyen Çiçek, bundan dolayı çok mutlu olduğunu anlattı."Tasarruf tedbirleri kapsamında bir uygulama"Okul müdürü Abbas Balcı, elektronik sistem sayesinde seçimin çok hızlı gerçekleşip, sonuçlandığını belirtti.Kağıt israfını engellediklerini dile getiren Balcı, "Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan bir uygulama. Yaklaşık bin öğrencimiz var. Her bir öğrenci için ayrı bir pusula hazırlamak maliyet gerektirecek ve o kağıtlar daha sonra çöp olacaktı." diye konuştu."Dünyanın elektronik seçime doğru gidiyor. Türkiye'de de çok kısa bir sürede elektronik seçime geçileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanan Balcı, Siirt'te buna ön ayak olmak istediklerini aktardı.İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Butur, okullardaki demokrasi şölenini, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" ile birleştirdiklerini kaydetti.İnternet üzerinden dijital ortamda oy kullanılmasını sağlayan okul yöneticilerinin güzel bir çalışmaya imza attığını belirten Butur, bundan sonra bu sistemi destekleyeceklerini ifade etti.Butur, "Bu sistem üzerinden oy kullanmaya devam edeceğiz. Bunu geliştirerek ülkeye yayılmasını sağlamaya çalışacağız. Kağıt tasarrufu yaptıkları için okul yönetimini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.