Elektronik sigara normal sigaradan daha zararlı

Özellikle Amerika'da meydana gelen esrarengiz akciğer hastalıklarına bağlı ölümlerin ardından dünya gündemine oturan elektronik sigaraların Türkiye 'de de satışı ve ülkeye sokulması yasak. Halen illegal yollardan temin edilebilen elektronik sigaralar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika yolculuğu öncesi bir açıklama yaparak nargile ve elektronik sigaranın da yasaklanacağını vurgulamıştı.Sağlığa Evet Derneği Başkanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı ise elektronik sigaranın bir sigara bıraktırma yöntemi olamayacağını söyledi ve çok daha tehlikeli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Dağlı, 'Elektronik sigara çok ani ve hızlı bir harabiyet meydana getiriyor. Tütün sigaralarının bu harabiyeti daha uzun sürede yaptığı söylenebilir. Ama bunun ehven-i şeri yok, elektronik sigara da çok zararlı; tütünün her türlüsü çok zararlı. Nargilesi de zararlı, ısıtılmış tütün ürünü de zararlı. Elektronik sigara, sıvıların içine koyduğunuz maddeden başka bir maddeyi akciğere almanıza neden oluyor, çünkü içine konulan sıvılar ısınma ile kimyasal bir reaksiyona, tepkimeye giriyor ve farklı bir maddeye dönüyor. Akciğere giden madde, başında içine koyduğunuz maddeden farklı oluyor. Bu maddeye akciğerin içindeki ince kılcal damarların üst yüzeyini döşeyen hücrelerin tahrip olmasına neden oluyor Akciğerin içinde ne kadar damar varsa tahrip olunca, akciğer kanlanamadığı için zaten işlevini yitiriyor diye konuştu.HASTA BAZEN YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLANIYORProf. Dr. Dağlı, elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarında yoğun bakım tedavisi gerektiğini vurgulayarak organdaki tahribat büyükse hastanın bazen ECMO adı verilen kalp-akciğer makinesine bağlanmak zorunda kalındığını belirtti. Bu hastaların da bir kısmının kurtarılamadığını söyleyen Prof. Dr. Dağlı, akciğer zedelenmesinin daha hafif olduğu vakalarda ise solunum cihazına bağlı olarak oksijen tedavisi ile baş edilmeye çalışıldığını, hasarın enfeksiyon veya bir mikroba bağlı değil zehir solumaya bağlı geliştiği için antibiyotik vb uygulamaların tedavide yerinin olmadığını vurguladı.KAÇAKÇILIK OLARAK NİTELENDİRİLMELİİster bireysel olarak çantanın içerisinde olsun, ister büyük kolilerle olsun, elektronik sigarayı ülkeye sokmanın 'kaçakçılıkö olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, şu şekilde devam etti 'Kimse bunu kendi kullanımı veya başkasına satmak üzere Türkiye'ye sokmamalıdır. Bağımlılık yapan, hastalık yapan ve öldüren bir üründür. Ayrıca bir başka husus, bu ürünlerin içerisinde gıda katkıları koyuyorlar. Aromalar ve tatlandırıcılar. Aslında içilmeyecek bir şeyin, kaba nikotinin veya tütünün daha tatlandırılmış bir şekilde gençler tarafından kolay alınabilir olmasını sağlamak için konuyor bu katkı maddelerinin hepsi. Aslında mide bağırsak sisteminin kullanabileceği, işleyebileceği ürünlerdir bunlar. Akciğerin bu şekilde bir işlev yapması mümkün olmadığı için, akciğerde hasar meydana getiriyor.HİNDİSTAN TAMAMEN YASAKLADIProf. Dr. Elif Dağlı, ABD'de 530 kişinin elektronik sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğüne işaret ederek 'Elektronik sigara, sigara bıraktırma ürünü olarak piyasaya sunuldu ama sigara firmaları artık karlılığını kaybedeceğini düşünüp piyasaya yeni yeni ürünler sunmaya başlamıştı. Şu an 38 eyalette 530 kişi hastanelerde yatıyor, 8 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine ilk Michigan eyaletinde, bugün de Massaçhusetts eyaletinde elektronik sigara satışları yasaklandı. Ayrıca New York'ta da aromalı-katkı maddeli elektronik sigaraların satışının durdurulması kararı tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde, üç gün kadar önce Hindistan elektronik sigarayı tamamen yasakladı. Elektronik sigaranın ülkeye girmesi, üretilmesi, satışı tamamen yasak. Bunun için de çok doğru gerekçeler ortaya koydular. Çünkü nikotin bir zehirdir, aslında böcek öldürücü olarak satılır. Onun için böcek öldürmekten başka bir şey için satılmamalı dediler diye konuştu.KULLANAN SİGARAYA DA DEVAM EDİYORYapılmış bütün çalışmaların elektronik sigara içicilerinin sigarayı bıraktırmadığını, bu kişilerin hem sigara, hem elektronik sigara kullandıklarını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, 'Ve neticede elektronik sigaraya bağımlı hale geldiklerini ortaya koymuş vaziyette. Dünya trendi şu anda elektronik sigaranın zararlı olduğunu anlama ve bunu yasaklayıp kullanımını durdurma şeklinde. Türkiye'ye hiç girmemişti, girmesi yasaktı. Çünkü ruhsatlandırılmamıştı. Ben kapıları hala zorlandıklarını, sınırlardan içeriye sızmaya çalıştıklarını ama Türkiye'deki iradenin kararlılığının bunu engellediğini düşünüyorum dedi.YASA DIŞI BİR ŞEYİ YASAL YOLLARI KULLANARAK SATIYORLAR'Elektronik sigara yasadışı olarak birçok dükkanda veya özel satış noktalarında satılabiliyorö diyen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle noktaladı 'Yapmış olduğumuz çalışmalar bunun normal kargolar kullanılarak, hatta internetten satın alınabildiğini ortaya koyuyor. Bunun üzerine çok iyi gidilmesi gerekiyor. Çünkü yasal olmayan bir ürün, yasal olan yolları kullanarak satılıyor.BİR SUÇ ALETİ GİBİ GÖRÜLMELİSağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise elektronik sigaranın 'bir suç aleti gibi muamele görmesi gerektiğini belirterek 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki hassas davranışı ve toplumu uyandırması oldukça önemlidir. Elektronik sigara yolcu beraberinde kişisel eşya olarak maalesef yurda sokuluyor. Aslında bu bir suç aleti. Dolayısıyla suçun işlendiği aleti ülkeye sokmanın da suç olduğunu düşünüyorum. Bunun bir suç aleti şeklinde işlem görmesini, ülkeye sokulmasının kesin olarak yasaklanması gerektiğini düşünüyorum dedi.BU TAMAMEN BİR GÜVENLİK SORUNUÜlkemizde elektronik sigara satışının legal olmadığına da işaret eden Prof. Dr. Erdöl, 'İllegal yollarla ülkemize sokuyorlar. Bir kere tütün ürünlerinin hangisi olursa olsun elektronik yolla satışı, pazarlaması yapılamaz, yasaktır. Bunlar belli belirsiz bilinmeyen yollarla getirtiliyor, belki merdivenaltı kontrolsüz üretiliyor, onu da bilmiyoruz. Bu tamamen bir güvenlik sorunu. Bir kişinin veya bilim insanının yapacağı çalışmadan ziyade, güvenlik güçlerinin, adaletin, emniyetin el koyması gerekir kaçakçılık ve diğer yönleri itibarıyla. Okulların açıldığı şu dönemde bu elektronik sigara ve nargile illeti ile mutlaka ve mutlaka hem öğretmenler, hem okul idarecileri, hem aileler, hem de emniyet güçleri ciddi olarak mücadele etmelidirler diyerek sözlerini noktaladı.