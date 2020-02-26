Elektronik tebligat ile 260 milyon lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 20 milyon 621 bin 253 tebligat elektronik ortamda gönderildi. Böylece 700 bin ton kağıt ve 260 milyon lira tasarruf sağlandı.



Adalet Bakanlığı, 1 Ocak 2019 tarihinde başlattığı elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 20 milyon 621 bin 253 tebligatı elektronik ortamda gönderdi. Elektronik tebligat uygulamasıyla tebligatlar fiziki ortamda gönderilmediği için 260 milyon lira tasarruf edildi. Uygulama ile 700 bin ton kağıt da tasarruf edilerek, binlerce ağaç kesilmekten kurtarıldı. Elektronik tebligat uygulamasıyla tebligatlar anlık olarak muhatabına ya da ilgili kuruma ulaştığı için yargısal süreçlerde tebligat kaynaklı gecikmenin de önüne geçiliyor.



Rakamlarla elektronik tebligat uygulaması



Uygulamanın başladığı tarihten bu yana Adalet Bakanlığından vatandaşlara gönderilen tebligat sayısı 10 milyon 683 bin 166, tüzel kişilere gönderilen tebligat sayısı 7 milyon 245 bin 845, kamu kurumlarına gönderilen tebligat sayısı ise 2 milyon 432 bin 318 oldu. Elektronik tebligat uygulamasında günlük ortalama 50 bin 791 tebligat, aylık ortalama 1 milyon 586 bin 250 tebligat gönderiliyor.



1 Ocak 2019'dan bu yana tebligat çıkarmaya yetkili merciler, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren elektronik tebligat uygulamasına geçti. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.



Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor. Bu makam ve merciler elektronik tebligat mesajını hazırlayarak UETS'ye teslim ediyor, UETS elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA